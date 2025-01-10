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Экономика

Как подорожают зарубежные туры, рассказали в АТОР

Цены на зарубежные туры в 2025 году продолжат расти, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото: ПАИ

Рост цен связан с повышением тарифов отельерами, а также с ослаблением курса рубля, однако в разных странах ситуация будет отличаться. Так, в ОАЭ подорожание в валюте будет незначительным в связи с большой отельной базой и отсутствием новых въездных рынков, объяснил Кобищанов.

«Наиболее серьёзное подорожание мы видим в Турции», – подчеркнул вице-президент АТОР. По словам Тараса Кобищанова, инфляция в стране составила примерно 50 %, что заставило отели поднять цены, чтобы не работать себе в убыток. Эти меры влекут за собой снижение конкурентоспособности Турции по сравнению с иными рынками. Эксперт добавил, что страна не перестанет быть лидером по выездному туризму в России, однако всё больше людей будут рассматривать альтернативные направления.

Напомним, что за новогодние праздники турпоток в России вырос примерно на 10 %.

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