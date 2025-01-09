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Общество

Почти на 10% вырос турпоток в России за новогодние праздники

Примерно на 10% в сравнении с прошлым годом вырос туристический поток в России за новогодние праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Фото: ПАИ

Отмечается, что это соответствует общегодовой динамике. В частности, на рост влияет развитие горнолыжных курортов. Например, новые трассы, а также подъёмники открылись в Тверской и Самарской областях, Хабаровском и Пермском краях.

Кроме того, имеет место быть и реконструкция уже существующих курортов. Также набирает популярность зимний отдых у моря.

На новогодних каникулах жители России чаще всего предпочитали именно внутренний туризм. Такие данные стали известны благодаря исследованию Минэкономразвития и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В частности, самыми популярными по числу бронирований среди путешественников-россиян стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Краснодар, а также Красная Поляна.

Ранее сообщалось, что 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России.

Напомним, о туристическом развитии Пскова рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию городской администрации Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть здесь.

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