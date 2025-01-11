Первый этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт 25 января

23:43, 11 января 2025, ПАИ

Первый этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью, ледовый спринт-слалом «Печоры-1» пройдёт в Печорском районе на картодроме «Печорский» 25 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Все участники преодолеют трассу протяжённостью 1 900 метров по льду и снегу. В этапе Кубка посоревнуются пилоты, достигшие 18-летнего возраста, а в первенстве могут участвовать спортсмены от 12 до 17 лет.

Итоги первого этапа будут подведены в зачётах 2WD, 4WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный». Для участия могут использоваться серийные автомобили категории B, которые оборудованы штатными или спортивными ремнями безопасности, а также имеют огнетушитель, буксировочный трос и медицинскую аптечку.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».