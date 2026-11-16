Почти три тысячи тонн скота и птицы на убой реализовали в Псковском районе

15:48, 16 ноября 2026, ПАИ

2 982 тонны скота и птицы в живом весе на убой реализовали в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

По её данным, из этого объёма крупный рогатый скот составил 109 тонн, свиньи – 658 тонн, птица – 2 215 тонн.

Всего на комплексах и фермах района содержится 9 500 голов крупного рогатого скота, из них 4 482 головы – дойное стадо.

«Кормовая база позволяет сельхозпредприятиям получать стабильные результаты по надоям молока и привесам скота. Желаем нашим аграриям успешной и плодотворной работы», – отметила Наталья Фёдорова.