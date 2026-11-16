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Общество

Эксперт по брендингу: Использование местного наследия делает бизнес прибыльнее

Для бизнеса прибыльно создавать разнообразные продукты и развиваться на основе местного наследия. При этом это очень ценно и для самих посетителей, которые в таком случае готовы платить больше. Об этом заявила основатель и руководитель проектно-аналитического центра «Локус Эксперт» (Ярославль), эксперт по маркетингу и брендингу территорий, маркетингу культурного наследия Ирина Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 ноября.

Ирина Иванова. Фото: ПАИ

Так, одно из направлений работы проектно-аналитического центра связано со взаимодействием с предпринимателями в сфере гостеприимства и креативных индустрий, в частности с ремесленниками, мастерами народного художественного промысла, производителями сувенирной продукции. «У них есть запрос выстроить свой бренд, свою ассортиментную линейку на основе ресурсов местного наследия», – подчеркнула Ирина Иванова.

Фото: ПАИ

Гостья эфира также обратила внимание, что муниципалитеты и органы исполнительной власти часто заказывают разработку стратегии развития туризма на территории. В эту разработку закладывается и сам бренд. «Но этот бренд должны поддерживать жители территорий, только тогда он будет жить», – отметила она.

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Эксперт по маркетингу Ирина Иванова: Бренд территории нужно строить на уникальном наследии

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