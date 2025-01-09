Кому проиндексируют пенсии в феврале, рассказали россиянам

16:27, 09 января 2025, ПАИ

С 1 февраля этого года пенсии будут проиндексированы сразу нескольким категориям россиян, пишет «Российская газета» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

В феврале 2025 года будет проведена дополнительная индексация всех пенсий, расчёт которой произойдёт с учётом реально сложившейся инфляции за 2024 год. Также россиянам, которым в январе исполнилось 80 лет, выплатят пенсии в двойном размере.

Для работников организаций угольной промышленности предусмотрено увеличение размера доплат – каждому получателю сумму пособия пересчитают индивидуально. Право на такую доплату с февраля нынешнего года имеют граждане, которые либо проработали в подобных организациях не менее 25 лет, либо добывали сланец, уголь или строили шахты, подчеркнул Игорь Балынин.

Также будут произведены доплаты к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется провести две индексации пенсий – на 4,5 % в феврале и 5,5 % в апреле, а также ещё две индексации пенсий в 2027 году – на 4 % и 4,1 %.