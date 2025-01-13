Основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» стал гостем программы «Бизнес-ланч»
Основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 января.
Что важно для клиентов в этой сфере? Какую роль играет безопасность и какие требования это накладывает на работу? Где взять капитал на развитие? Что нужно, чтобы открыть новый салон, насколько это кропотливый процесс?
На эти и другие вопросы отвечает Григорий Щесняк.
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13 января 2025
Основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» стал гостем программы «Бизнес-ланч»