О налипании мокрого снега на провода предупреждают псковичей

20:53, 13 января 2025, ПАИ

О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей Псковской области. О неблагоприятном явлении ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В течение суток 14 января на северо-востоке Псковской области сохранится сильное налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.



При налипании мокрого снега необходимо быть острожными на улице, следует обращать внимание на целостность линий электропередачи. В это время нельзя использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, так как это может привести к нерасчётным нагрузкам на электропроводку и к её воспламенению. Псковичам рекомендуют закрепить слабоукреплённые конструкции на своих подворьях. В случае обнаружения оборванных проводов на линиях электропередачи следует сообщать об этом в администрацию населённого пункта или по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).