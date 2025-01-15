Россия увеличила импорт сливочного масла почти на 10%
По итогам 2024 года Россия увеличила импорт сливочного масла на 9,8 %, до 134,7 тысячи тонн, пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.
Основным поставщиком сливочного масла на российский рынок стала Белоруссия – поставки из неё составили 106,4 тысячи тонн, уточнили в Россельхознадзоре. Также в прошлом году в Россию был открыт доступ для поставки продукта из Индии, Узбекистана и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что в 2024 году США импортировали из России продуктов из какао-бобов на 2,5 миллиона долларов, что в три раза выше показателей 2023 года.
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