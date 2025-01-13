В США поставили рекордное количество российского шоколада

12:44, 13 января 2025, ПАИ

С января по ноябрь 2024 года США втрое увеличили импорт российской продукции из какао, а в особенности шоколада, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

По итогам первых 11 месяцев прошлого года США импортировали из России продуктов из какао-бобов почти на 2,5 миллиона долларов – это в три раза больше, чем в 2023 году. Также цифры минувшего года выросли настолько сильно впервые с 2021 года.

Лидером по импорту оказался ноябрь 2024 года – тогда американцы приобрели российской какао-продукции почти на 389 тысяч долларов. Так, за месяц показатели выросли на 1 %, а за год – на 2,1 %. В этом же месяце Россия отправила в США шоколада на 376 тысяч долларов и какао-порошка на 12,7 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что средний вес шоколадной плитки в России сократился до 4 %, а цена при этом выросла почти на треть.