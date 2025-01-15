Самый дешёвый авиабилет в новогодние праздники купили меньше чем за тысячу рублей

12:29, 15 января 2025, ПАИ

Самый дешёвый авиабилет в новогодние праздники с вылетом 31 декабря стоил 717 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для покупки билетов «Авиасейлс».

«Самый дешёвый билет стоил 717 рублей. Полет состоялся 31 декабря из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпанией «Победа», – отметили в «Авиасейлс».

Также в список выгодных билетов в новогодние праздники вошли рейсы из Сочи в Москву за 1 185 рублей, из Санкт-Петербурга в Калининград за 1 250 рублей, из Уфы в Саратов за 1 480 рублей и из Москвы в Санкт-Петербург за 1 858 рублей.

За рубеж выгоднее всего улетел пассажир авиаперевозчика Flyone за 2 018 рублей из Минеральных Вод в Ереван. Этот список пополнили билеты за 2 180 рублей из Сочи в Тбилиси, за 2 651 рубль из Москвы в Гомель и за 2 665 рублей из Минеральных Вод в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в 2024 году более 160 тысяч псковичей воспользовались услугами местного аэропорта, что на 7,1 % больше, чем в 2023 году.