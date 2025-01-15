Производство российского шоколада выросло более чем на 9%

17:35, 15 января 2025, ПАИ

Производство российского шоколада с января по октябрь 2024 года выросло на 9,2 %, до 877 тысяч тонн, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РФ.

Факторами роста производства стали снижение импорта кондитерских изделий, увеличение экспорта, а также спрос на внутреннем рынке.

Экспорт шоколада из России за первые девять месяцев прошлого года, согласно данным Федеральной таможенной службы, достиг 178 тысяч тонн. За рубеж было доставлено продукции более чем на 500 миллионов долларов, а главными импортёрами стали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Китай.

Напомним, что с января по ноябрь 2024 года США втрое увеличили импорт российской продукции из какао-бобов.