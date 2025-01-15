Вехи памяти: «Поезд Победы» стал одной из самых посещаемых экспозиций в Пскове

19:42, 15 января 2025, ПАИ

«Поезд Победы» стал в Пскове одной из самых посещаемых экспозиционных площадок. Уникальная передвижная экспозиция находилась в городе 14 и 15 января, все «окна» на экскурсии в «Поезд Победы» были заняты, отметили организаторы. Всего выставку, посвящённую страницам Великой Отечественной войны, в Пскове, по предварительным оценкам, посетило более двух тысяч человек.

Отметим, после создания в 2020 году первым городом, в который прибыл «Поезд Победы», стал именно Псков.

Среди посетителей «Поезда Победы» в Пскове – губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сенатор Алексей Наумец, волонтёры Победы, участники патриотических организаций, поисковых отрядов и члены семей участников СВО.

Ранее «Поезд Победы» смогли посетить жители Великих Лук и Дно.

«Этот год – юбилейный год Победы и Год защитника Отечества. Мы его открыли выставкой трофейной техники. Теперь мы буквально одни из первых принимаем «Поезд Победы». И для нас как для родины Знамени Победы это особенно символично. Выставка пользуется большой популярностью как в нашей стране, так и в Республике Беларусь», – сказал глава региона.

После Пскова «Поезд Победы» направится в Ленинградскую область, где остановится в Луге, Гатчине, Тихвине и Выборге.

Отметим, что в Псковской области в 2025 году пройдёт более 800 мероприятий.

Большой фоторепортаж «Лица, мгновения, жесты войны: «Поезд Победы» в Пскове» смотрите здесь.