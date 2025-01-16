В 1,5 раза выросла погрузка зерна на железной дороге в Псковской области за год

12:07, 16 января 2025, ПАИ

473,2 тысячи тонн погрузили на сети «РЖД» в Псковской области в 2024 году. Это на 1,9 % больше, чем в 2023 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В частности, в 2024 году погрузили 164,1 тысячи тонн лесных грузов (рост в 1,9 раза за год), 35,9 тысячи тонн зерна (рост в 1,5 раза), 76,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов (+9,3 %), 43,5 тысячи тонн лома чёрных металлов (-10,2 %), 141,5 тысячи тонн строительных грузов (-28,1 %).

Ранее сообщалось, что почти миллион пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за 2024 год.