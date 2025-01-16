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Общество

Почти миллион пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за год

929 279 пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: ПАИ

По маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры «Ласточки» доставили 845 601 пассажира, что на 4,8 % больше, чем в 2023 году. Пиковыми месяцами стали июнь, июль и август – тогда скорые поезда перевозили от 81 до 89 тысяч человек.

Из Пскова в Петрозаводск в 2024 году «Ласточки» перевезли 83 678 человек – этот показатель не увеличился и остался тем же, что и двумя годами ранее. Самым востребованным временем для поездок стало лето, в этот период из Пскова в Петрозаводск уехало от 10 до 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на новогодних каникулах «Ласточки» перевезли почти 35 тысяч пассажиров.

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