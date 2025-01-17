Как изменились цены на бензин, рассказали в Псковстате

11:46, 17 января 2025, ПАИ

Об изменении цен на бензин в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 9,97 % и составили 69,31 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 11,29 %, а его литр стоит 60,14 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 9,71 %, и его стоимость составляет 54,04 рубля за литр, АИ-95 – на 9,54 %, до 58,84 рубля, а бензин марки АИ-98 и выше стоит 82,95 рубля за литр, что больше на 22,95 %, чем двумя годами ранее.

Напомним, что из-за растущих затрат нефтяных компаний на ремонт, а также из-за западных санкций бензин в России может подорожать на 5–8,5 % уже в этом году.