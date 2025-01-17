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Экономика

Сбербанк повысил ставки по кредиту наличными

Ставки по кредиту наличными выросли на 2–5 процентных пункта в Сбербанке, пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

На сегодняшний день максимальные ставки по кредиту наличными для людей, не являющихся клиентами Сбербанка, составят 27,9–44,9 %, а для зарплатных клиентов – 26,9–44,9 %.

Ранее на 1,1–1,3 процентных пункта ставки поднял ВТБ. Теперь для не клиентов банка максимальные ставки составят 21,7–26,1 % со страховкой и 33,1–38 % без страховки, а для клиентов – 20,9–26,1 % со страхованием и 32,1–38 % без него.

Напомним, что средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась с 22,28 до 21,69 % в третьей декаде декабря прошлого года.

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