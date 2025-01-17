Наталья Спиридонова заняла призовое место на втором этапе соревнований «Снежная королева» в Челябинске
Наталья Спиридонова заняла третье место во втором этапе серии «Снежная королева» – мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».
Соревнования проходят в Челябинске.
Псковичка показала максимальный результат 1,9 м, перепрыгнув эту планку со второй попытки, и не смогла взять 1,92 м с трёх. Наталья пропустила вперёд только Кристину Королёву и Марию Кочанову.
Дальше псковскую прыгунью можно будет увидеть в «Битве полов» 1 февраля.
Наталья Спиридонова заняла призовое место на втором этапе соревнований «Снежная королева» в Челябинске
Ни один из кандидатов на должность руководителя Федерации футбола Псковской области не набрал нужное количество голосов