Наталья Спиридонова заняла призовое место на втором этапе соревнований «Снежная королева» в Челябинске

19:37, 17 января 2025, ПАИ

Наталья Спиридонова заняла третье место во втором этапе серии «Снежная королева» – мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

Соревнования проходят в Челябинске.

Псковичка показала максимальный результат 1,9 м, перепрыгнув эту планку со второй попытки, и не смогла взять 1,92 м с трёх. Наталья пропустила вперёд только Кристину Королёву и Марию Кочанову.

Дальше псковскую прыгунью можно будет увидеть в «Битве полов» 1 февраля.