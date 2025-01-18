В Москве автомобиль с пассажирами рухнул в реку

11:59, 18 января 2025, ПАИ

Автомобиль с пассажирами рухнул в реку на Нагатинской набережной в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, автомобиль упал в водоём после того, как наехал на препятствие. В машине было пять человек: водитель и четыре пассажира.

На месте работают спасатели, они достают из воды автомобиль. В ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль с тремя пассажирами пробил ограждение и слетел в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Подробности, фото и видео смотрите здесь.