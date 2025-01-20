Россия увеличила экспорт мяса на 27%

16:24, 20 января 2025, ПАИ

Россия по итогам прошлого года увеличила экспорт мяса и субпродуктов на 27 %, до более чем 700 тысяч тонн, пишет пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Самообеспеченность мясом и мясными продуктами в России сегодня превышает 100 %», – отметили в пресс-службе. Там также добавили, что такие показатели позволяют наращивать объёмы экспорта и гарантируют внутреннюю продовольственную безопасность.

За прошлый год, по данным Минсельхоза РФ, на 33 % вырос экспорт свиноводческой продукции, на 25 % – птицеводческой и на 22 % – крупного рогатого скота. А с января по ноябрь 2024 года российские производители выпустили 4,5 миллиона тонн мясных полуфабрикатов, 2,3 миллиона тонн колбасных изделий и 833 тысячи тонн мясных консервов, что больше на 5 %, 1,9 % и 1,2 % соответственно, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года в Псковской области производство скота и птицы на убой выросло на 45,5 %. За этот период в регионе произвели 415,6 тысячи тонн продукта.