Производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 50% в Псковской области

15:52, 07 января 2025, ПАИ

415,6 тысячи тонн птицы и скота на убой произвели в Псковской области с января по ноябрь 2024 года, что на 45,5 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За одиннадцать месяцев также произведено 213,8 тысячи тонн молока (рост на 4,6 %) и 76,4 миллиона штук яиц (уменьшение на 7,6 %).

На конец ноября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 58,9 тысячи голов, из которых коров – 30,2 тысячи, свиней – 1 млн 569,6 тысячи, овец и коз – 21,9 тысячи и птицы – 1 млн 613,5 тысячи голов.

По сравнению с сопоставимой датой 2023 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,1 %, коров – на 1,3 %; овец и коз – на 12,7 %. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 31,3 %, а птицы – на 1,1 %.