Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Объём отгруженных товаров Псковской области превысил 200 млрд рублей

Объём отгруженных товаров Псковской области превысил 200 миллиардов рублей по итогам 2024 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников и Андрей Михеев. Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале губернатора

«Объём отгруженных товаров собственного производства превысил 200 миллиардов рублей, а индекс промышленного производства составил 108,6 %. Регион активно пользуется федеральными мерами поддержки и участвует в реализации национальных проектов», – сказал губернатор.

Сфера промышленности в Псковской области развивается достаточно динамично, отметил Андрей Михеев. «В этом году рост держится на уровне 8,5–9 %. Это действительно показывает то, что у нашей промышленности есть хорошие резервы», – подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Анна Тарасенко станет гостьей программы «Оглавление»
21 января 2025

Восемь промышленных компаний Псковской области получили поддержку от регионального фонда развития промышленности
21 января 2025

Российский авиаперевозчик продал более 66 тысяч детских билетов за полцены
21 января 2025

Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли в России на 6%
21 января 2025

Почти 18 тонн датских креветок не пропустили через границу в Псковской области
20 января 2025

Россия увеличила экспорт мяса на 27%
20 января 2025

80% псковичей в курсе зарплат своих коллег
20 января 2025

Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...