Объём отгруженных товаров Псковской области превысил 200 млрд рублей

11:46, 21 января 2025, ПАИ

Объём отгруженных товаров Псковской области превысил 200 миллиардов рублей по итогам 2024 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Объём отгруженных товаров собственного производства превысил 200 миллиардов рублей, а индекс промышленного производства составил 108,6 %. Регион активно пользуется федеральными мерами поддержки и участвует в реализации национальных проектов», – сказал губернатор.

Сфера промышленности в Псковской области развивается достаточно динамично, отметил Андрей Михеев. «В этом году рост держится на уровне 8,5–9 %. Это действительно показывает то, что у нашей промышленности есть хорошие резервы», – подчеркнул он.