Псковская область поднялась в рейтинге по работе в сфере промышленности

13:55, 21 января 2025, ПАИ

Псковская область поднялась в рейтинге по работе в сфере промышленности и в 2024 году заняла 46-е место. Об этом рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в рамках рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«За два года мы достаточно неплохо усилили позиции по работе в сфере промышленности. В 2024 году, по оценке Минпромторга, мы заняли 46-е место», – отметил председатель профильного комитета. Он обратил внимание, что в 2021 году Псковская область находилась на 56-м месте, а в 2022 году – на 50-м месте.

«На 2025 год Минпромторгом согласован и утверждён план работы по развитию промышленности в нашей области. Также министерство включило Псков для проведения федерального мероприятия в конце марта», – заключил Андрей Михеев.