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Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 21 января.

Анна Тарасенко. Фото: ПАИ

Главное:

  • слухи о заморозке банковских вкладов в России – это полная глупость. Эти слухи родились за пределами России;
  • давать прогноз об изменении ключевой ставки – дело неблагодарное. Пока показатели декабрьской инфляции высокие, но если по итогам первого квартала инфляция будет в пределах 3–4 %, это сигнал к снижению ставки;
  • брать кредиты на покупки сейчас не стоит, лучше отложить это на потом;
  • свободные деньги лучше положить на депозиты: чем проще и понятнее условия банка, тем лучше;
  • льготное кредитование аграриев в России сохраняется. Продовольственная безопасность страны находится в приоритете;
  • сельская ипотека также сохраняется, сейчас ожидается обновление её условий: «Минсельхоз должен определить, где может находиться этот объект недвижимости, насколько там далеко от городской черты, чему он должен соответствовать, какие параметры, какая сумма»;
  • если оказались в сложной жизненной ситуации и сложно платить кредит, то, помимо рефинансирования, у банков есть и другие программы поддержки клиента (кредитные каникулы, отсрочки и пр.). «Банкам выгодно, чтобы в итоги самостоятельно заплатил кредит»;
  • в РСХБ планируют поддержку крупных аграрных проектов, «в этом направлении есть хорошие программы субсидирования процентной ставки». Речь, в частности, идёт о крупном животноводческом комплексе в Бежаницком округе – «он в стадии проработки, для того чтобы хозяйство смогло вовремя начать строительные работы»;
  • банк продолжит реализацию проекта «Школа фермеров» в 2025 году;
  • в 2024 году из «Школы фермеров» в Псковской области выпустился участник СВО, он реализует проект выращивания свёклы.
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