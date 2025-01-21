Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 21 января.
Главное:
- слухи о заморозке банковских вкладов в России – это полная глупость. Эти слухи родились за пределами России;
- давать прогноз об изменении ключевой ставки – дело неблагодарное. Пока показатели декабрьской инфляции высокие, но если по итогам первого квартала инфляция будет в пределах 3–4 %, это сигнал к снижению ставки;
- брать кредиты на покупки сейчас не стоит, лучше отложить это на потом;
- свободные деньги лучше положить на депозиты: чем проще и понятнее условия банка, тем лучше;
- льготное кредитование аграриев в России сохраняется. Продовольственная безопасность страны находится в приоритете;
- сельская ипотека также сохраняется, сейчас ожидается обновление её условий: «Минсельхоз должен определить, где может находиться этот объект недвижимости, насколько там далеко от городской черты, чему он должен соответствовать, какие параметры, какая сумма»;
- если оказались в сложной жизненной ситуации и сложно платить кредит, то, помимо рефинансирования, у банков есть и другие программы поддержки клиента (кредитные каникулы, отсрочки и пр.). «Банкам выгодно, чтобы в итоги самостоятельно заплатил кредит»;
- в РСХБ планируют поддержку крупных аграрных проектов, «в этом направлении есть хорошие программы субсидирования процентной ставки». Речь, в частности, идёт о крупном животноводческом комплексе в Бежаницком округе – «он в стадии проработки, для того чтобы хозяйство смогло вовремя начать строительные работы»;
- банк продолжит реализацию проекта «Школа фермеров» в 2025 году;
- в 2024 году из «Школы фермеров» в Псковской области выпустился участник СВО, он реализует проект выращивания свёклы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 января 2025
Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление». Главное
21 января 2025
Как жёсткие денежно-кредитные условия повлияли на псковских аграриев, рассказала эксперт