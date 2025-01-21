Как жёсткие денежно-кредитные условия повлияли на псковских аграриев, рассказала эксперт

17:47, 21 января 2025, ПАИ

Как жёсткие денежно-кредитные условия повлияли на аграриев, рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Кто-то развивается на свои средства, а кто-то приходит за заёмными. Есть разные программы, например, для тех, кто только пытается стать фермером. Но в основном мы работаем с льготными программами, которые предусматривают субсидии со стороны государства», – сказала спикер. Она подчеркнула, что аграрная отрасль – один из ключевых драйверов экономики страны: «Мы понимаем, что продовольственная безопасность сейчас стоит на одном уровне с военной безопасностью». Гостья эфира акцентировала внимание, что льготные программы останутся и в этом году, что позволит аграрной отрасли продолжать развиваться.

В 2024 году Псковский региональный филиал Россельхозбанка на 30 % нарастил кредитный портфель, а также на 58 % увеличил кредитование весенне-полевых работ. «В этом году мы планируем инвестиционный проект молочному животноводству». Отвечая на вопрос ведущего программы, Анна Тарасенко подтвердила, что речь идёт о создании в Бежаницком районе крупного животноводческого комплекса, проект которого поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.