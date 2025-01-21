О перспективах отмены банковских лимитов по ипотеке рассказала Анна Тарасенко

17:57, 21 января 2025, ПАИ

Отменят ли в России лимиты по льготным ипотечным программам, рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«По ипотечным программам мы ещё не получили условия – всё банковское сообщество ждёт», – сказала Анна Тарасенко. Для начала Правительство РФ должно определить программу и её параметры. «Например, по сельской ипотеке Минсельхоз РФ должен установить границы. Предполагаю, что в этом году программы сельской ипотеки будут больше адаптированы под тех, кто будет жить именно на селе», – выразила мнение эксперт.

«По кредитованию аграрного сектора уже есть лимиты. К примеру, весенне-полевые работы актуально финансировать уже в феврале, и с заявками на них мы уже начали работать», – подчеркнула директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка.

Гостья студии предупредила, что в этом году некоторые финансовые организации заявили, что не будут участвовать в программах льготного кредитования, поэтому в согласных на программы банках количество потенциальных заёмщиков значительно увеличится.

Напомним, что президент России Владимир Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.