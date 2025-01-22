Ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

11:30, 22 января 2025, ПАИ

В декабре прошлого года стоимость обслуживания кредитных карт выросла до 38,8 %, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Декабрьский показатель полной стоимости кредитов в сегменте кредиток показал рекордное значение за прошедшие четыре года. До этого такой всплеск наблюдался в марте 2022 года – тогда показатели подскочили на 9,8 процентных пункта, до 34,2 %, уточнили в бюро кредитных историй.

По итогам 2024 года ПСК кредитных карт выросла на 9,7 процентных пункта – показатель незначительно увеличился к середине года, а осенью опустился на уровень 27–28 % годовых. За указанный период ПСК в сегменте потребительских кредитов показала рост на 8,8 процентных пункта, до 37,5 % в декабре, в автокредитовании – на 5,2 процентных пункта, до 24,1 %, а в ипотеке – на 7,1 процентных пункта, до 17,8 % с учётом кредитов по низким льготным ставкам.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что ставки по потребкредитам могут вырасти до 40–50 % уже в этом году. Также он спрогнозировал рост ключевой ставки до 23–24 % в первом квартале текущего года.