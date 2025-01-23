Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей

11:06, 23 января 2025, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, согласно которому пособия по беременности и родам для студенток будут рассчитываться на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, а не стипендии. Об этом пишет газета «Известия», которой Минтруд подтвердил информацию по законопроекту.

На сегодняшний день размер декретного пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет две – пять тысяч рублей, поэтому будущие мамы могут рассчитывать только на 9,3–23,3 тысячи рублей. Нововведения, согласно пояснительной записке, позволят беременным студенткам получать пособия, увеличенные до 100 % прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выплата будет напрямую зависеть от региона, в котором проживает студентка. В Псковской области прожиточный минимум составляет 19 136 рублей, поэтому декретная выплата может достичь 89,3 тысячи рублей. Самую высокую выплату получат жительницы Чукотки – прожиточный минимум в этом регионе составляет около 50,5 тысячи рублей, поэтому декретная выплата, согласно расчётам, составит 235,4 тысячи рублей.

Напомним, что повысить пособия по беременности и родам студенткам и аспиранткам очной формы обучения в вузах, а также техникумов и колледжей поручил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по итогам Года семьи в декабре прошлого года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что 186 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах региона.