Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, согласно которому пособия по беременности и родам для студенток будут рассчитываться на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, а не стипендии. Об этом пишет газета «Известия», которой Минтруд подтвердил информацию по законопроекту.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день размер декретного пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет две – пять тысяч рублей, поэтому будущие мамы могут рассчитывать только на 9,3–23,3 тысячи рублей. Нововведения, согласно пояснительной записке, позволят беременным студенткам получать пособия, увеличенные до 100 % прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выплата будет напрямую зависеть от региона, в котором проживает студентка. В Псковской области прожиточный минимум составляет 19 136 рублей, поэтому декретная выплата может достичь 89,3 тысячи рублей. Самую высокую выплату получат жительницы Чукотки – прожиточный минимум в этом регионе составляет около 50,5 тысячи рублей, поэтому декретная выплата, согласно расчётам, составит 235,4 тысячи рублей.

Напомним, что повысить пособия по беременности и родам студенткам и аспиранткам очной формы обучения в вузах, а также техникумов и колледжей поручил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по итогам Года семьи в декабре прошлого года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что 186 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 января 2025

Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов
23 января 2025

Судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона
23 января 2025

Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей
23 января 2025

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 24 января
23 января 2025

Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы
23 января 2025

19% псковичей становились жертвами телефонных мошенников
23 января 2025

Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово
23 января 2025

Нестационарный причал может появиться на Талабских островах в 2025 году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...