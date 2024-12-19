Почти 190 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах Псковской области

10:45, 19 декабря 2024, ПАИ

186 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«В рамках нашей программы поддержки рождаемости 186 миллионов рублей предлагаем направить на создание женских консультаций в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове. Эти консультации выйдут за рамки постановки на учёт и сдачи анализов. Одновременно с этим они будут вести просветительскую работу, оказывать помощь в кризисных ситуациях», – подчеркнул он.

Кроме того, 32,5 млн рублей направят на новые посты скорой помощи в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове, Пустошке.