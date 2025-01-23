Турнир по настольному теннису состоится при паломническом центре Псково-Печерского монастыря

14:18, 23 января 2025, ПАИ

31 января в 15:00 в спортзале при паломническом центре Псково-Печерского монастыря состоится турнир по настольному теннису, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Участниками турнира могут стать спортсмены, областной рейтинг которых не более 300 пунктов. Количество участников – 32.

Награждаются три первых места в общем зачете, три лучших спортсмена и три лучших спортсменки 2007 года и моложе. Соревнования обсчитываются псковским областным рейтингом и рейтингом TTW.

Для участия необходимо отправить заявку в личные сообщения Сергею Терашкевичу (vk.com/id642914322).