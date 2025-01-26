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Общество

Почти 50% псковских мам, воспитывающих дошкольников, получили работу

47 % женщин, воспитывающих детей от нуля до шести лет, трудоустроились в Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.

Фото: пресс-служба Псковского областного центра занятости населения

«За мерами поддержки обратились 310 соискательниц данной категории, и 145 из них получили подходящую должность», – отметили в пресс-службе.

Региональный центр занятости сопровождает одиноких и многодетных женщин, а также мам, воспитывающих несовершеннолетних детей, на всех этапах трудоустройства и предоставляет им дополнительные возможности развития и обучения. Так, 57 мам несовершеннолетних детей воспользовались программой переобучения в прошлом году.

Также в регионе особое внимание уделяется мамам-одиночкам: в прошлом году их трудоустройство выросло на 13,4 % по сравнению с 2023 годом. «Соискательницы защищены от сокращения, с ними согласовывают командировки и предоставляют неограниченный оплачиваемый больничный для ухода за ребёнком», – добавили в региональном центре занятости.

Ранее сообщалось, что пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей.

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