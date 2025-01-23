Спектакль Великолукского театра вошёл в золотой фонд театральных постановок России

11:13, 24 января 2025, ПАИ

Спектакль Великолукского театра «Ксения Петербургская» в постановке Дмитрия Егорова включен в топ-300 конкурса «Золотой фонд театральных постановок России», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

«Это большая честь и признание высокого уровня мастерства артистов и всей творческой команды театра», – отметили в комитете.

На втором этапе жюри определит 100 лучших спектаклей, которые войдут в финальный список конкурса.

Проект «Золотой фонд театральных постановок России» – это возможность для каждого региона представить свои достижения в области театрального искусства и внести свой вклад в сохранение культурного наследия.