Спектакль Великолукского театра вошёл в золотой фонд театральных постановок России
Спектакль Великолукского театра «Ксения Петербургская» в постановке Дмитрия Егорова включен в топ-300 конкурса «Золотой фонд театральных постановок России», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
«Это большая честь и признание высокого уровня мастерства артистов и всей творческой команды театра», – отметили в комитете.
На втором этапе жюри определит 100 лучших спектаклей, которые войдут в финальный список конкурса.
Проект «Золотой фонд театральных постановок России» – это возможность для каждого региона представить свои достижения в области театрального искусства и внести свой вклад в сохранение культурного наследия.
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