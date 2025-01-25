Новый барсик со скейтом появился в Пскове

12:33, 25 января 2025, ПАИ

Новый барсик появился возле регионального Дома молодёжи в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Сейчас в Пскове 14 таких миниатюрных фигурок. Ранее были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда. Вскоре в Пскове может появиться и барсик-водопроводчик.

Также отмечалось, что в Пскове хотят создать аудиогид по барсикам. И кроме того, была создана серия мультфильмов о них.