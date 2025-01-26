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Спорт

Турнир по волейболу сидя среди ветеранов СВО проходит в Псковском районе

Региональный турнир по волейболу сидя «Дух в движении» среди ветеранов специальной военной операции (СВО) проходит в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ
  • Турнир по волейболу сидя
    Фото: ПАИ

В стартах участвуют спортсмены из Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского и Палкинского районов. Волейбольный турнир проходит в рамках проекта «Росмолодёжь.Гранты» «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».

Участники проекта тренируются в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе, пауэрлифтинге и волейболе сидя. По каждому виду спорта состоятся региональные турниры.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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