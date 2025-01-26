Турнир по волейболу сидя среди ветеранов СВО проходит в Псковском районе

12:00, 26 января 2025, ПАИ

Региональный турнир по волейболу сидя «Дух в движении» среди ветеранов специальной военной операции (СВО) проходит в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В стартах участвуют спортсмены из Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского и Палкинского районов. Волейбольный турнир проходит в рамках проекта «Росмолодёжь.Гранты» «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».

Участники проекта тренируются в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе, пауэрлифтинге и волейболе сидя. По каждому виду спорта состоятся региональные турниры.

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