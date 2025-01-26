Илианна Петрова приняла участие в заседании координационного совета Минкультуры России
Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова приняла участие в заседании координационного совета Минкультуры России. Мероприятие прошло в Казани. Об этом чиновница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Координационный совет прошёл под председательством министра культуры России Ольги Любимовой.
«Ольга Борисовна подвела итоги реализации нацпроекта «Культура», обозначила задачи модернизации учреждений культуры в рамках нового нацпроекта «Семья», большое внимание на заседании уделили запуску программы «Земский работник культуры» и вопросам реализации основ государственной политики сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Плодотворные дискуссии прошли на площадках стратсессий, посвящённых ключевым направлениям развития сферы культуры», – отметила Илианна Петрова.
Илианна Петрова приняла участие в заседании координационного совета Минкультуры России
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