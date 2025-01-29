Облил жидкостью и кинул горящую бумажку: в Псковской области несовершеннолетний предстанет перед судом за убийство

12:23, 29 января 2025, ПАИ

Несовершеннолетний предстанет перед судом в Островском районе за то, что убил знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Молодого человека обвиняли в преступлениях по пунктам «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Известно, что 27 февраля 2024 года ночью острович пришёл к себе домой, где его мать выпивала алкоголь со своим знакомым. После этого между молодым человеком и мужчиной произошёл конфликт. Острович облил знакомого матери горючей смесью и кинул в него горящий листок бумаги. Мужчина получил ожоги по всему телу. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ожогов.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК.