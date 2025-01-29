Объём наличных денег в России за год вырос почти на 230 млрд рублей
Объём наличных денег в России за 2024 год вырос практически на 230 млрд рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Банка России.
В первом квартале прошлого года на фоне высоких ставок по вкладам наблюдался возврат наличных денег в банки, а в апреле и декабре, согласно данным Банка России, были заметны предпраздничные всплески спроса на наличные.
Также выросла доля банкнот мелких номиналов, так как регулятор возобновил печать пяти- и десятирублёвых купюр и выпустил в оборот новые купюры номиналом сто рублей.
По данным на 1 января 2025 года, объём наличных денег в обращении увеличился на 1,2 %, до 18,7 триллиона рублей. «За последние девять лет это минимальный прирост», – заключили в Банке России.
Напомним, что средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась до 21,52 % во второй декаде января. Ставка в первой декаде составила 21,72 %.
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