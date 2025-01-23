Средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась до 21,52%

17:07, 23 января 2025, ПАИ

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась до 21,52 % с 11 по 20 января этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Банка России.

Согласно данным мониторинга, ставка в первой декаде января составила 21,72 %, а во второй – 21,52 %.

«При определении максимальной процентной ставки учитывались максимальные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту», – уточнили в пресс-службе регулятора. Банк России не рассматривал вклады с дополнительными условиями и вклады, срок по которым разделён на периоды с разными ставками.

Ранее директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко назвала слухи о заморозке банковских вкладов «полной глупостью», так как для России в этом нет никакого экономического смысла.