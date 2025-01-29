Фейковый дубайский шоколад: мошенники используют новую схему для обмана россиян
Мошенники начали использовать новую схему для вымогательства персональных данных и распространения вредоносных программ через поддельные интернет-магазины с дубайским шоколадом, сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники всегда подстраиваются под актуальные тренды. Растущий интерес к дубайскому шоколаду также стал объектом для фишинговых атак и фиктивных поставок», – отмечается в сообщении.
Злоумышленники создают ложные сайты под известные бренды, такие как Fix Dessert Chocolatier или Deliveroo, с целью распространения вредоносного ПО или вымогательства личных данных.
Ранее сообщалось, что 19 % опрошенных псковичей когда-либо становились жертвами телефонных мошенников, лишаясь денег или имущества.
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