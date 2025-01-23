19% псковичей становились жертвами телефонных мошенников
19 % опрошенных псковичей когда-либо становились жертвами телефонных мошенников, лишаясь денег или имущества. Об этом ПАИ сообщили в SuperJob, специалисты которого провели исследование с 18 по 21 января.
13 % респондентов заявили, что мошенники звонят им ежедневно. 26 % опрошенным мошенники звонят раз в неделю, столько же псковичей принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. И только каждый седьмой респондент заявил, что ни разу не сталкивался с телефонными мошенниками.
По словам опрошенных псковичей, мошенники чаще всего представляются сотрудниками банков, ФСБ, полиции, прокуратуры, операторов связи, «Почты России», портала «Госуслуги», газовых компаний.
Ранее стало известно, что самая крупная сумма, переведённая мошенникам одним человеком, составила 180 миллионов рублей.
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