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Экономика

Законопроект о праве на выдачу ипотеки микрокредитными организациями одобрил комитет Госдумы

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента в первом чтении принять законопроект, согласно которому микрокредитные организации России смогут предоставлять физическим лицам займы по ипотеке, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Деятельностью по выдаче ипотечных займов, согласно требованиям законопроекта, сможет заниматься только та микрокредитная организация, 100 % акций которой принадлежат субъекту РФ или та, единственным учредителем которой является субъект РФ.

В связи с опасениями некоторых субъектов РФ о том, что нововведения могут повлечь ухудшение положения заёмщиков, законопроектом будут установлен особый механизм. Так, ипотечный кредит физлицам может быть предоставлен в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Перечень и сведения о подобных микрокредитных компаниях можно будет найти на официальном сайте Банка России.

Напомним, что к 2028 году в Пскове появится новый многоквартирный дом комфорт-класса.

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