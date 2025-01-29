Законопроект о праве на выдачу ипотеки микрокредитными организациями одобрил комитет Госдумы

16:03, 29 января 2025, ПАИ

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента в первом чтении принять законопроект, согласно которому микрокредитные организации России смогут предоставлять физическим лицам займы по ипотеке, пишет ТАСС.

Деятельностью по выдаче ипотечных займов, согласно требованиям законопроекта, сможет заниматься только та микрокредитная организация, 100 % акций которой принадлежат субъекту РФ или та, единственным учредителем которой является субъект РФ.

В связи с опасениями некоторых субъектов РФ о том, что нововведения могут повлечь ухудшение положения заёмщиков, законопроектом будут установлен особый механизм. Так, ипотечный кредит физлицам может быть предоставлен в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Перечень и сведения о подобных микрокредитных компаниях можно будет найти на официальном сайте Банка России.

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