День Деда Мороза и Снегурочки отмечают сегодня

07:19, 30 января 2025, ПАИ

День Деда Мороза и Снегурочки отмечают сегодня, 30 января. В этот день обычно рассказывают сказки и легенды об этих русских фольклорных персонажах, пишет портал calend.ru.

Например, люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в лёгкое облако пара, и уносится прочь.

День Деда Мороза и Снегурочки был символичным окончанием зимы, за которым шла Масленица.

Напомним, что жительница посёлка Идрица Себежского района Анастасия Сафонова была главной Снегурочкой Москвы. Вместе с главным Дедом Морозом столицы она в декабре 2024 года поздравляла детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в России и космонавтов.

Отметим, что 296 новогодних мероприятий прошло в Псковской области в зимние праздники. Концерты, спектакли, шоу посетило 21 315 человек, в том числе 19 535 детей.