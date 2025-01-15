Более 20 тысяч человек посетило новогодние представления в Псковской области

17:12, 15 января 2025, ПАИ

296 новогодних мероприятий на 81 объекте (77 праздников в клубах и домах культуры и четыре в парках Пскова и Великих Лук) прошло в Псковской области в новогодние праздники. Концерты, спектакли, шоу посетило 21 315 человек, в том числе 19 535 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На особом контроле управления находились подготовка и проведение крупных событий для детей – представлений в Ледовом дворце Пскова с максимальным количеством зрителей на одном шоу 1,5 тысячи человек и «Губернаторских ёлок» в Великих Луках с участием 300 детей на каждом празднике.

В конце 2024 года – начале 2025 года специалисты управления провели профвизиты и мониторинги на 77 объектах, связанных с праздниками. На 13 объектах они провели лабораторные исследования. В том числе на двух крупных базах в Пскове и Великих Луках, где формируют сладкие подарки, был проведён их отбор на исследование по микробиологическим показателям. Образцы соответствовали требованиям безопасности, уточнили в пресс-службе.

А поезд Деда Мороза сотрудники ведомства проверили на санитарно-эпидемиологическую безопасность.