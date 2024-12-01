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Красавица из Псковской области стала главной Снегурочкой Москвы

Жительница посёлка Идрица в Себежском районе Анастасия Сафонова стала главной Снегурочкой Москвы, сообщает районная газета «Призыв».

Анастасия Сафонова. Фото автора

«В одном из агентств объявили о том, что нужны Снегурочки на открытие катка. Так как у меня уже был опыт такой работы, я отправили свою заявку. Её утвердили, но я даже не знала, что это так значимо, где это и что мне предстоит. Мы с мамой заказали срочно костюм, сапожки. Костюм пришлось немного перешивать. Сегодня ночью спала всего два часа, дошивала бусинки на кокошнике. Оказалось, что это главная резиденция Деда Мороза в Москве. Я была так взволнована! Приехала, мне провели экскурсию, я попала в настоящую сказку! Познакомилась с Дедушкой. Он классный, добрый, общительный, любит обниматься, шутить. Конечно, он настоящий, это бесспорно! После мы отправились на открытие катка на речном вокзале. Сегодня по всей Москве открываются катки. Нас встретили москвичи, были очень рады нам, фотографировались с нами, не хотели отпускать. Конечно, мы же волшебники!» – поделилась впечатлениями себежская Снегурочка.

Фото из резиденции московского Деда Мороза предоставлено Анастасией Сафоновой

В планах на будущее ещё два мероприятия – 20 и 24 декабря. Одно из них – открытие елки, второе пока секрет. «Я очень волнуюсь, если всё получится, я обязательно расскажу обо всём. Передаю привет моей родине – посёлку Идрица и благодарю моих родителей за поддержку», – обратилась Анастасия к землякам.

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