31 января исполняется 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона

08:56, 31 января 2025, ПАИ

31 января исполняется 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона. Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году в погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского.

В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября.

Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года.

В 1989 году Архиерейским Собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

22 августа 2023 года в Кунье Псковской области был открыт памятник патриарху Тихону. Ранее сообщалось, что и в Пскове планируется установка памятника святителю. Кроме того, в августе в Псков привезут мощи Тихона.

Накануне в Москве презентовали паломнический маршрут по Псковской области в честь святителя Тихона.