Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

31 января исполняется 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона

31 января исполняется 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона. Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году в погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

Патриарх Тихон. Фото из открытых источников

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского.

В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября.

Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года.

В 1989 году Архиерейским Собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

22 августа 2023 года в Кунье Псковской области был открыт памятник патриарху Тихону. Ранее сообщалось, что и в Пскове планируется установка памятника святителю. Кроме того, в августе в Псков привезут мощи Тихона.

Накануне в Москве презентовали паломнический маршрут по Псковской области в честь святителя Тихона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 января 2025

В Пскове выравняли сумму на питание школьников льготных категорий
31 января 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
31 января 2025

Как избежать наркотической зависимости, расскажут медики на радио «Серебряный дождь» в Пскове
31 января 2025

31 января исполняется 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона
31 января 2025

Россельхознадзор констатировал рост фальсификации молока и мёда
30 января 2025

Почти 6,5 тысячи человек проголосовало за номинантов «Народного признания»
30 января 2025

Выпуск высокотемпературного связующего планируют наладить под Псковом
30 января 2025

Завершается реставрация собора Успения Пресвятой Богородицы Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...