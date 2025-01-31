Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» продолжает работу в регионах РФ

14:32, 31 января 2025, ПАИ

Региональные этапы II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» проходят в субъектах РФ. Первый этап прошел в Мурманске, а сейчас представители всех регионов страны собрались в Казани, сообщили ПАИ в пресс-службе ВАРМСУ.

Темой регионального этапа в Казани стала «Комфортная среда для жизни». Она собрала широкий круг участников, среди которых главы муниципалитетов со всей России, представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, проектировщики, градостроители и эксперты в сфере урбанистики и территориального развития.

Форум в Казани стал площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Участники обсудили конкретные шаги и стратегии по улучшению качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды.

«Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран не случайно. Практически любой муниципалитет – это успешная практика. Здесь, в Казани, мы обсудили новые решения в сфере комплексного развития территорий, посмотрели, как благоустраивают прилегающую к объектам здравоохранения территорию. Казанский парк «Малое Чайковое озеро» стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. В республике благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов. На все эти практики могут опираться в других регионах страны», – отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Первый региональный день стартовал в Мурманской области, он и открыл череду дискуссионных площадок в преддверии Второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Всего будет 16 региональных этапов в регионах.

Сам форум пройдет в апреле в Москве.

Региональные мероприятия будут посвящены различным сферам жизнедеятельности муниципалитета: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до вопросов экономики. Выбор тем обусловлен обозначенными в рамках проекта «Муниципальный диалог» проблемами и задачами, которые решают муниципалитеты.

«Муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле и отработать инструменты для улучшения жизни в муниципалитетах. Выработанные предложения лягут в основу главного форума, который пройдёт в апреле», – подчеркнул заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

В региональных этапах принимают участие представители всех регионов России. Псковскую область в Казани представили глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин и глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Отметим, II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» проводится по поручению президента России, организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента России.