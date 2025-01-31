Волонтёры занимаются сбором и подготовкой к отправке военным посылок в преддверии 23 Февраля
Волонтёры продолжают сбор гуманитарной помощи для последующей отправки в зону спецоперации в преддверии 23 Февраля. Каждый житель может внести свой вклад в общее дело. Общим сбором, сортировкой, упаковкой и отправкой груза занимается и Центр добровольчества Псковского района, рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.
Так, 24 маскировочные сети и шерстяные вязаные изделия доставили добровольцы Писковичской волости. «Союз женских сил» сельского поселения «Карамышевская волость» (деревня Быстрецово) привезли 20 килограммов сушёных овощей, тёплые носки, мыло.
Более 170 блиндажных свечей изготовили для фронта пенсионеры Псковского района: 80 свечей – в деревне Родина, 92 – в Карамышево.
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