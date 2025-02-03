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Экономика

О преимуществах инвестиционного счёта и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 3 февраля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Что такое индивидуальный инвестиционный счёт? Как ИИС может быть полезен не интересующемуся инвестициями человеку? Какие преимущества есть у нового типа ИИС? Как получить налоговый вычет по ИИС? И как мошенники наживаются на здоровье людей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 3 февраля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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