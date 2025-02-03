Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Что такое инвестиционный счёт и для чего он нужен, рассказал эксперт

Что такое индивидуальный инвестиционный счёт и чем он полезен не интересующемуся инвестициями человеку, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«Индивидуальный инвестиционный счёт – это специальный брокерский счет, для которого предусмотрен льготный налоговый режим», – сказал эксперт. Счёт можно открыть как через брокера, так и через доверительного управляющего.

Возможность открыть такой счёт в России появилась ещё в 2015 году. До прошлого года по ИИС инвесторы могли получить только один тип налогового вычета. «В 2024 году в стране появился ИИС-3, по которому можно одновременно получить вычет и на взнос, и на доход», – подчеркнул Александр Иванов.

Гость студии предостерёг, что вложения через ИИС несут в себе такие же риски, как и любые другие инвестиции: «Напоминаю, что прибыль на фондовом рынке не гарантирована, деньги на вашем счёте государством не застрахованы». Он также напомнил, что вывести деньги со счёта до истечения минимального срока, который составляет десять лет, можно только тогда, когда деньги требуются на дорогостоящее лечение.

Ранее Александр Иванов рассказал псковичам о том, как выбрать честного брокера. Он настоятельно порекомендовал убедиться в наличии лицензии и галочки в синем кружочке на официальном сайте.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

Как не попасться на уловки мошенников, получая медицинские услуги, рассказали псковичам
03 февраля 2025

Центральное отделение Сбербанка в Пскове закрылось на реконструкцию
03 февраля 2025

Уровень инфляции в Псковской области ниже среднего по Северо-западу - Андрей Токарев
03 февраля 2025

О преимуществах инвестиционного счёта и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»
03 февраля 2025

Объём банковских вкладов в Псковской области вырос на 21,7 %
03 февраля 2025

Более чем на треть вырос срок продажи вторичного жилья в России
02 февраля 2025

Глава Печорского округа обсудил развитие базы отдыха «Хуторок» с директором комплекса
31 января 2025

Все долги по зарплате ликвидировали в Псковской области – Псковстат

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...