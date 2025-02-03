Что такое инвестиционный счёт и для чего он нужен, рассказал эксперт

15:14, 03 февраля 2025, ПАИ

Что такое индивидуальный инвестиционный счёт и чем он полезен не интересующемуся инвестициями человеку, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Индивидуальный инвестиционный счёт – это специальный брокерский счет, для которого предусмотрен льготный налоговый режим», – сказал эксперт. Счёт можно открыть как через брокера, так и через доверительного управляющего.

Возможность открыть такой счёт в России появилась ещё в 2015 году. До прошлого года по ИИС инвесторы могли получить только один тип налогового вычета. «В 2024 году в стране появился ИИС-3, по которому можно одновременно получить вычет и на взнос, и на доход», – подчеркнул Александр Иванов.

Гость студии предостерёг, что вложения через ИИС несут в себе такие же риски, как и любые другие инвестиции: «Напоминаю, что прибыль на фондовом рынке не гарантирована, деньги на вашем счёте государством не застрахованы». Он также напомнил, что вывести деньги со счёта до истечения минимального срока, который составляет десять лет, можно только тогда, когда деньги требуются на дорогостоящее лечение.

Ранее Александр Иванов рассказал псковичам о том, как выбрать честного брокера. Он настоятельно порекомендовал убедиться в наличии лицензии и галочки в синем кружочке на официальном сайте.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».