Как выбрать честного брокера, посоветовали псковичам

14:25, 27 января 2025, ПАИ

Как выбрать честного брокера, посоветовал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов рекомендовал подойти к вопросу «максимально ответственно, поскольку деньги на брокерском счёте не попадают в систему страхования вкладов, в отличие от банковских депозитов».

Сначала следует убедиться в наличии у брокера лицензии Банка России. Если документа нет – это мошенник. Убедиться, что у брокера есть лицензия, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Найти там брокера можно по названию, адресу, ИНН и другим параметрам.

Также на помощь придут поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru, официальные сайты всех финансовых посредников с лицензией Банка России маркируются галочкой в синем кружке.

«Не связывайтесь с якобы «выгодными» предложениями от компаний, предоставляющих инвестиционные услуги нелегально, без лицензии, так можно всё потерять. Изучите список крупнейших брокеров. Конечно, даже большие объёмы торгов не гарантируют вам полного спокойствия, но это значит, что у компании много клиентов и ей доверяют значительные капиталы. Почитайте отзывы клиентов брокера в интернете», – перечислил необходимые действия эксперт.

Кроме того, Александр Иванов посоветовал внимательно изучить условия брокерского обслуживания, то есть информацию о размерах комиссий, сроках перечисления денег.

«И ещё важный момент: выясните, может ли брокер использовать ваши деньги и ценные бумаги в своих целях. Узнайте, на сколько вырастут комиссии, если запретить ему это делать. Перед заключением договора с брокером стоит определиться с программным обеспечением для осуществления торгов. Понадобится ли устанавливать дополнительный софт на компьютер, соответствуют ли его технические характеристики требованиям программного обеспечения? Уточните, есть ли возможность торговать через мобильное приложение и его совместимость с вашим гаджетом», – отметил эксперт Банка России.

Ранее сообщалось, какие функции выполняет брокер, какую комиссию он может попросить за свои услуги.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».